Hasselt

Mensen met een fysieke beperking vinden niet altijd gemakkelijk een locatie voor een weekendje weg. Maar mogelijk start in het voorjaar van 2024 een beperkte B&B voor deze doelgroep in het klooster op de abdijsite van Herkenrode. “En in het oude kloosterdeel maken we ook plaats voor wandelaars van de GR5-route.”