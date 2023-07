Tomorrowland-jutter verdient 400 euro aan lege blikjes op camping, ook achtergelaten kampeermateriaal is gegeerd

Ook de tweede uittocht van de kampeerders op Dreamville van Tomorrowland verliep rustig en ordentelijk. Velen lieten wel etenswaren, drank en ook hun doorweekte vouwstoeltjes en tentjes op het terrein achter. Die worden door mensen van het Recycle Team opgehaald. Toch slaagde ook dit jaar een aantal jutters erin een buit te verzamelen. Daarbij zijn voor hen blijkbaar ook lege blikjes waardevol. Meer specifiek: Duitse blikjes. “Hier komen veel Duitsers en in Duitsland is het systeem van statiegeld op lege blikjes al ingevoerd. Daarom verzamel ik die.”

Het is de bedoeling van de Tomorrowland-organisatie om waardevolle zaken van hun kampeerterreinen te verzamelen. De nog bruikbare zaken worden onder meer aan de dienst Vreemdelingenzaken geschonken voor vluchtelingen.

De uittocht bij Tomorrowland. — © JW

Toch zijn, vooraleer iedereen van het Dreamville verdwenen is, ook enkele jutters op het campingterrein actief. Daarbij is de activiteit van één iemand erg opmerkelijk. Het gaat om een veertiger. Hij wil zijn verhaal wel kwijt, maar zonder naam of foto.

“Ik woon op een boogscheut van het festival in Werchter waar ik na het weekend eens op het kampeerterrein een kijkje nam. Ik stond versteld van wat en hoeveel de mensen op het terrein achterlaten. Ik haal sindsdien elk jaar zo veel ik kan op, iets wat me steevast een aardige buit oplevert”, zegt de man.

In de zakken hoofdzakelijk Duitse blikjes — © Joris Herregods

Het bracht de man op het idee om ook op andere festivals zoals Graspop, Pukkelpop en Tomorrowland te gaan jutten. Vooral dat laatste festival is zijn favoriet. Elk weekend trekt hij op maandag naar Reet (Rumst) om op het kampeerterrein Dreamville blikjes te oogsten.

“Dat is omdat hier veel Duitsers komen”, steekt de man zijn verhaal van wal. “In Duitsland is het systeem van statiegeld op lege blikjes en verpakkingen al ingevoerd. Dus daarom verzamel ik hoofdzakelijk Duitse blikjes. Die stop ik in grote zakken die ik vanop het kampeerterrein over de omheining gooi.”

Een deel van de, over de omheining gegooide, zakken met lege blikjes. — © Joris Herregods

“Daarna passeer ik op die plaats met mijn auto, waarna ik met de wagen en aanhangwagen alles ophaal. Daarna rij ik ermee tot net over de Duitse grens, waar je 25 cent per blikje als statiegeld krijgt. Een volle lading levert me telkens ruim 400 euro op.”

Stoeltjes en tenten

Maar ook andere jutters zijn actief op het terrein. Een iemand is vooral op zoek naar achtergebleven opvouwbare tafeltjes, stoeltjes en tenten. Dat hij daarvoor op het kampeerterrein moet, is volgens de man geen probleem.

“Ik woon in de buurt en spreek bezoekers aan die het kampeerterrein vervroegd verlaten met de vraag of ik hun bandje krijg. Dat lukt meestal wel dus bij controle ben ik in orde. Ook ik gooi zaken die bruikbaar zijn over de omheining die ik later ophaal.”

De oogst aan achtergebleven tentjes, tafeltjes en vouwstoeltjes wordt opghehaald. — © Joris Herregods

Ordentelijke uittocht

Terwijl sommigen op het terrein hun slag slaan, vertrekken de echte festivalbezoekers hun campingplaats. De plaatselijke politie krijgt daarbij heel veel hulp van andere corpsen uit het land en van de federale politie. Vooral het kruispunt Koningin Astridplein aan het Rumstse gemeentehuis in Reet is dan een flessenhals waar vele auto’s, taxi’s en autocars passeren. Een verkeersregeling door de ordediensten is er meer dan nodig.

Politiebegeleiding was broodnodig voor een ordentelijke verkeersafwikkeling aan het Reetse Kon. Astridplein.. — © JW

Op het voetpad naast de file auto’s wachten honderden bezoekers uitgeput, uitgeblust en vooral uitgefeest op hun vervoer. Zo ook Rebecca, Jana en Luka uit Gent. “We zijn hier een week geleden toegekomen om te werken”, zeggen ze in koor. “Gedurende vier dagen hebben we tenten opgesteld en ingericht. In ruil kregen we gratis toegang tot het festival.”

Na vier dagen werken en drie dagen feesten wachten Rebecca, Luka en Jana uitgeput op hun vervoer. — © JW

Het was voor hen het tweede jaar op rij dat ze zich voor die job hadden opgegeven. En als het aan hen ligt, doen ze dat volgend jaar opnieuw. “Hopelijk hebben we dan geen herexamens want het blijft een hele belevenis. Spijtig toch dat dit jaar op zondag het weer niet echt meezat.”

“De regen zorgde op sommige plaatsen ook voor heel wat modder alhoewel de organisatie toch voor een massa aan vloerplaten zorgde op de plaatsen waar dat het meeste nodig was. Aan de meeste podia kon je ook binnen feesten. Maar dat was bijvoorbeeld niet het geval aan het hoofdpodium. En het is toch aan die mainstage dat het meeste spektakel te beleven viel en de belangrijkste dj’s te zien waren.”

Minder afval

Terwijl alle festivalgangers naar huis terugkeerden gingen ruim zestig medewerkers van het maakbedrijf Vlotter als het Recycling Team aan de slag. Gewapend met extra vuilzakken en grijpers is het aan hen om de komende week de hele buurt weer netjes te krijgen.

“Eigenlijk zijn we al van eind juni gestart met het samenstellen van kits die de festivalgangers bij hun aankomst overhandigd krijgen”, zegt bedrijfscoördinator Werner Droessaert. “Naast vuilzakken om het afval selectief in te verzamelen zit daarbij ook een handleiding over hoe we hier afval ophalen en recycleren.”

Ook tijdens de opbouw zijn de medewerkers van Vlotter op het terrein actief. Dan reeds zijn tot wel zeshonderd medewerkers voor de opbouw aan het werk wat ook voor afval zorgt. Toch zijn het vooral de twee dagen voor elk festivalweekend en enkele dagen erna dat ze de ganse buurt rondom het festival- en kampeerterrein netjes houden.

Honderden vuilzakken werden geplaatst langs de drukstbezochte straten. — © JW

“We hangen van honderden vuilzakken langs de straten om ze tijdens en nadien terug op te halen”, zegt offsite cleaning manager Fabrizio Vona. “Onze helpers prikken ook het achteloos weggegooid restafval bij mekaar.”

Hoeveel de totale oogst voor deze editie wat dat betreft zal zijn, is nog niet bekend. “De mindere weersomstandigheden maakten dat toch minder mensen zich buiten onze afgebakende zones begaven en er dus toch wel iets minder afval in de straten belandde”, aldus Anouk Winant die de leiding van het recycling gebeuren op zich nam.

Anouk Winant, Fabrizio Vona staan bij Jasser Goeddaer, Xhevair Fichies en Werner Droessaert van Vlotter als verantwoordelijken van het Recycle Team. — © JW

Daarmee onderstreept ze dat het opruimen en proper houden van Tomorrowland, DreamVille en de omgeving een werk van heel veel mensen is. “We doen op dit vlak ook ons uiterste best om magie te brengen, zelfs als het gaat over Recycling & Cleaning.”