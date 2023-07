Wie wil vier weken gratis in bekende villa wonen? Er is maar één voorwaarde …

Museum Dhondt-Dhaenens is op zoek naar een schrijver die vier weken in de beroemde brutalistische Woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem wil wonen en werken.

Van 24 november tot 22 december wordt de betonnen Woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem het rustoord van een schrijver die bezig is met een boek, scenario, kunst- of cultuurkritieken,... Het museum organiseert er een schrijfresidentie en laat één iemand vier weken verblijven in het bekende ontwerp van architect Juliaan Lampens, dat gebouwd werd tussen 1972 en 1974.

De auteur tekent voor complete rust in een unieke omgeving. Het pand staat verdoken in een woonwijk in Sint-Martens-Latem, omringd door bomen en ander groen. Volgens Rik Vannevel, communicatieverantwoordelijke van Dhondt-Dhaenens, de ideale omgeving om geïnspireerd te raken en geconcentreerd te werken.

Geborgen

Bij het binnenkomen, kom je volgens Vannevel terecht in iets dat lijkt op een grot met drie niveaus. “Dat klinkt misschien raar, maar het is een vredige omgeving die je een geborgen gevoel geeft.” Er zijn twee grote ramen die uitkijken op de natuur. (lees verder onder de foto)

De woning zit volledig in het groen. — © Rik Vannevel

“Veel mensen denken dat het een kille woning is door al het beton, maar de combinatie met de warme houten inrichting bewijst het tegendeel”, zegt Vannevel. “En na het verblijf is het de bedoeling dat er een publiek moment zoals een publicatie, lezing, presentatie of uitzending komt van het werk van de kunstenaar. De resident kan zo aan het grote publiek laten zien waar hij of zij vier weken lang aan gewerkt heeft.” (lees verder onder de foto)

Binnen is de woning een combinatie tussen beton en warm hout. — © Rik Vannevel

Inspiratiebron

Het museum Dhondt-Dhaenens krijgt de villa in bruikleen van de Universiteit Gent. De Universiteit wil dat de woning via het museum een nuttige en passende invulling krijgt. “De residenties zijn dan ook een ideaal project: een artistiek gebouw krijgt een artistieke invulling”, zegt Vannevel.

De villa was in 2021 een bron van inspiratie voor filmmakers Manon De Boer en Karina Beumer. De twee dames verbleven toen elk vier weken in de woning. “Manon De Boer heeft er een film over poppentheater gemaakt die later te zien was in het Centre Pompidou in Parijs”, zegt Vannevel. “Het project werpt dus zeker zijn vruchten af.”

Inschrijven kan nog tot 15 september. Meer informatie vind je via deze link.