Jonge Fransman uit Giro-uitslag geschrapt na gebruik verboden pijnstiller

Alex Baudin is door de Internationale Wielerunie UCI uit de uitslag geschrapt van de Giro d’Italia. De 22-jarige Fransman van AG2R-Citroën, die als 73e was geëindigd, heeft in de Italiaanse etappekoers positief getest op de verboden pijnstiller tramadol.

De aanwezigheid van tramadol bleek uit de analyse van een bloedmonster van de renner na de zeventiende etappe van de Giro. In de wielersport volgt bij een eerste overtreding diskwalificatie en een geldboete. De renner is gediskwalificeerd, maar kan nog tegen de beslissing in beroep gaan.

Het is een overtreding van de medische regels van de UCI, maar het is geen overtreding van het antidopingreglement. De pijnstiller tramadol staat sinds 2019 op de zwarte lijst van de UCI, maar is pas vanaf 1 januari 2024 verboden door het Wereldantidopingagentschap WADA. Omdat het de eerste overtreding van Baudin is, mag de Fransman gewoon blijven uitkomen in wedstrijden. Zaterdag werd hij nog 29e in de Clasica San Sebastian.

Nairo Quintana werd vorig jaar betrapt op het gebruik van tramadol in de Tour de France. Van de Colombiaan zijn toen ook de uitslagen geschrapt. Quintana, die als zesde was geëindigd, vocht de diskwalificatie aan bij het sporttribunaal TAS,maar werd in het ongelijk gesteld.