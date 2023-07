VIDEO. Ophef in Ronde van Polen: thuisrijder Rafal Majka snijdt landgenoot de pas af op weg naar winst, UCI grijpt niet in

Majka nam de leiding in de laatste 250 meter, maar ging in de laatste meters wel aan de wandel met Kwiatkowski, die bij de finish zijn ongenoegen uitte met een wegwerpgebaar. De UCI-commissarissen zagen geen graten in de actie van Majka en zo pakte de Pool voor eigen volk zijn eerste zege van het seizoen. Matej Mohoric werd tweede, Michal Kwiatkowski derde en onze landgenoot Ilan Van Wilder vierde.

De leiderstrui blijft in het bezit van Mohoric (Bahrain Victorious), die zondag won en maandag tweede werd. De 28-jarige Sloveen heeft nu tien seconden voor op Majka en op de Portugees Joao Almeida. Kwiatkowski is op twaalf seconden vierde, Van Wilder op twintig seconden vijfde.

Dinsdag brengt de vierde etappe het peloton van Strzelin naar Opole. Na 198,5 kilometer wordt daar een massasprint verwacht. Een nieuwe kans dus voor Tim Merlier, die zaterdag de openingsrit won.

“Ik kwam met goede benen uit de Tour de France en dat leverde hier op”, glunderde Majka. “We hebben er een schitterende Tour opzitten met de ploeg. Met Tadej Pogacar en Adam Yates hadden we twee renners op het podium. ik heb hard voor hen gewerkt en hier kon ik nog eens mijn eigen kans gaan.”

“Het was al negen jaar geleden dat ik nog eens een etappe kon winnen in deze Ronde van Polen. Ik was toen de beste in de vijfde en de zesde rit en werd ook nog eens eindlaureaat. Dat was wel speciaal toen .Natuurlijk spelen we hier Joao Almeida uit voor het eindklassement, maar ik kan echt wel genieten van deze zege. Ik had me voorgenomen vooral plezier te hebben in deze rittenkoers en winnen maakt dat wel wat makkelijk. Zondag had ik in de laatste honderden meters wat pech, nu liep het zoals het moest.”