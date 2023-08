Jong Genk tegen Sporting Hasselt zonder Abid en Karetsas

Jong Genk speelt dinsdag (19.30 uur) bij Sporting Hasselt (2de afdeling B). Karetsas en Abid blijven uit voorzorg aan de kant. Beniangba is er wel weer bij.

Voor de vijfde oefenwedstrijd zakt Jong Genk af naar de provinciehoofdstad. “Ik heb vorig seizoen met KV Mechelen tegen Sporting Hasselt gespeeld”, kent trainer Jelle Coen de tegenstander van dinsdag. “Hasselt is een solide team met veel fysieke kracht en veel lopers. Het is een club met ambitie, een goede tegenstrever in de voorbereiding.”

Coen kan opnieuw rekenen op Victory Beniangba. Voor Alfred Caicedo (patellapees) en Christian Akpan komt de wedstrijd nog te vroeg, zij werken een training af. Konstantinos Karetsas en Adnane Abid ondervinden wat last aan de lies na de wedstrijd tegen La Louvière. Zij blijven uit voorzorg aan de kant. Josue Kongolo, die zaterdag met een hoofdblessure naar de kant moest, is opnieuw fit. Hij sluit aan bij de A-kern. De Ivoriaanse tester Mohamed Yabre mag zich een derde keer tonen.

De selectie: Chambaere, Leysen, Martens, Al Mazyani, Manguelle, Cauwel, Van de Perre, Claes, Bafdili, Rotundo, Adedeji-Sternberg, Toma, Nuozzi, Beniangba, Arabaci, Yayi Mpie, John, Mirisola, Da Costa, Touré, Yabre. (jds)