Cameron Puertas wil rol als invaller achter zich laten bij Union: “Een seizoen zoals vorig jaar, daar heb ik echt geen zin in”

Met een nieuwe coach en een flink gewijzigde kern is Union er toch maar weer in geslaagd om de competitie met een positieve noot aan te vatten: tegen RSC Anderlecht kenden de Unionisten weinig problemen en werd met 2-0 gewonnen dankzij goals van Dennis Eckert en Cameron Puertas. Die laatste is klaar om dit seizoen eindelijk een basisplaats te veroveren. “Wanneer je vertrouwen krijgt van de coach, helpt dat op het veld”, aldus de Zwitser.

Wanneer Puertas in januari 2022 voor eventjes de recordaankoop van Union werd (1,15 miljoen), dacht iedereen dat hij meer speelminuten zou krijgen dan hij in het afgelopen anderhalve seizoen uiteindelijk kreeg. Zowel Felice Mazzu als Karel Geraerts zagen in de Spaanse Zwitser vooral een invaller. De frustraties liepen soms hoog op bij de 24-jarige middenvelder, maar nu lijkt alles te zijn veranderd: onder nieuwbakken coach Alexander Blessin kreeg Puertas in de seizoensopener tegen Anderlecht meteen het vertrouwen, en Puertas bedankte met een doelpunt vanop de stip en een sterke match.

Wordt Puertas na het vertrek van aanvoerder Teddy Teuma dan een van de nieuwe sleutelpionnen van Union? “Natuurlijk doet het deugd om meteen in de basis te staan”, is Puertas alleszins opgelucht. “Ik voel me nu meteen betrokken vanaf het begin, er is echt geen betere manier om aan het seizoen te beginnen. Wanneer je het vertrouwen krijgt van de coach, helpt je dat natuurlijk op het veld. Het is een nieuw seizoen met nieuwe ambities en ik ben klaar om mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Als er een nieuwe coach komt, weet je dat de kaarten opnieuw geschud worden. Blesssin bewaart wel de filosofie van Union, maar legt tactisch wel zijn eigen accenten.”

Het was alleszins niet uitgesloten dat Puertas deze zomer andere oorden opzocht. Een voetballer wil voetballen, zo simpel is het. Dat weet ook Puertas. “Ik heb altijd al gezegd dat ik gewoon op het veld wil staan, of dat nu bij Union is of ergens anders. Ik lig hier nu onder contract en als er plaats is voor mij om te spelen, dan blijf ik hier. Maar een seizoen zoals vorig jaar, daar heb ik absoluut geen zin in. Ik heb veel geduld getoond en ik hoop dat dat nu eindelijk zal lonen.”

Meer dan elf spelers

Niet enkel Puertas speelde tegen Anderlecht een prima partij, heel het collectief draaide goed. Een verrassing voor velen, want Union verloor met Teuma, Boniface, Kandouss, Van der Heyden en Adingra vijf belangrijke pionnen. Toch kwam de goeie prestatie van Union niet als een verrassing voor Puertas. “Zoals altijd denken de mensen dat Union dood is omdat er spelers vertrokken zijn. Maar het bestuur levert goed werk en rekruteert goed. Tegen Anderlecht hebben we meteen gezien dat iedereen het verdient om te kunnen spelen. We zijn meer dan gewoon elf spelers”, besluit de middenvelder.