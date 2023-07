“Attenzione, pickpocket!”: Venetiaanse vrouw wordt ster op sociale media met waarschuwing voor toeristen

Sinds het begin van het toeristisch hoogseizoen verschijnt de Venetiaanse Monica Poli plots op ieders ‘for you’-pagina op TikTok. De Italiaanse dame, die zelf nooit te zien is in haar video’s, betrapt of herkent zakkenrollers in haar stad, vaak jonge vrouwen. Ze filmt hen en roept heel luid: “Attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket!” De dieven vluchten weg, terwijl toeristen hen verward nakijken. En zo gaat het elke keer opnieuw.

Monica werd snel populair op TikTok en - zoals dat gaat - wat later ook op Instagram Reels. Al kent amper iemand haar naam noch gezicht. Haar video’s worden massaal geliket en gedeeld. Er doen honderden parodieën en memes de ronde. De hype bereikte vorig weekend zelfs Tomorrowland. De Braziliaanse dj Alok sampelde de bekende uitroep van Poli en gebruikte die in een mix die hij draaide tijdens zijn set op de Mainstage.

Al dertig jaar actief

Intussen wordt duidelijk wie de vrouw achter de video’s is. Monica werd gespot op straat in Venetië en stiekem gefilmd. De video met “de bekendste Italiaanse stem van het moment vastgelegd op camera” gaat snel het internet rond. Afgelopen weekend stond ze zelfs in de Amerikaanse krant The New York Times.

Het werk van Monica blijkt allesbehalve nieuw te zijn. Ze maakt deel uit van de groepering Cittadini Non Distratti, ofwel de ‘niet afgeleide burgers’. Monica en haar collega’s lopen al zo’n dertig jaar door de straten van hun stad om zakkenrollers te betrappen en toeristen te waarschuwen. Soms geven ze de dieven aan bij de politie. The Economist schreef in 2019 al dat de groep verantwoordelijk was voor een derde van de arrestaties van zakkenrollers in Venetië. Volgens Poli zijn er intussen gelijkaardige groepen in Milan, Rome en Barcelona, maar zij waren de eerste.

Monica werkt ’s ochtends vroeg als poetsvrouw in kantoren en spendeert dan meestal de rest van haar dag in de straten van Venetië. Ze loopt drie tot zelfs zes uur aan een stuk rond, op zoek naar pickpockets. Monica herkent hen door de manier waarop ze naar mensen en tassen kijken. En ze heeft “een zesde zintuig”, aldus Poli. Naar eigen zeggen heeft ze ’t nooit mis.

Toeristen zijn Monica dankbaar voor haar werk, zakkenrollers minder. Vrouwen lopen meestal gewoon weg, maar mannen durven al eens een vinger opsteken en foto’s van haar nemen. “Vijf jaar geleden vielen vier meisjes me aan, mensen bleven staan om te kijken. Niemand hielp mij. Het was verschrikkelijk. Ik heb twintig dagen een nekbrace gedragen.”

De Italiaanse is opgetogen dat haar video’s viraal gaan. “De boodschap is aangekomen. We wilden dat mensen die naar Venetië komen zouden opletten. Want zakkenrollers zijn snel.”