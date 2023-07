En weer duikt de nachtmerrie van Joe Biden op: het verleden van zijn zoon Hunter

Maandag kwam Devon Archer achter de gesloten deuren van het Congres getuigen over zijn zakenrelatie met Hunter Biden. Die zakenrelatie is onderwerp van een onderzoek naar Biden en zijn familie door een republikeinse commissie van het Huis. Centraal staan de schimmige deals die Biden jr. het vorige decennium sloot in China en in Oekraïne. Daarbij ging hij graag in zee met louche figuren zoals de Chinese miljardair Ye Jianming, die in zijn thuisland werd opgepakt wegens corruptie en vervolgens – zoals wel vaker in China – van de radar verdween. Ook Archer was zo’n bedenkelijke zakenpartner. Hem wacht al een tijd een effectieve gevangenisstraf van een jaar wegens poging tot oplichting van een inheemse stam. Enkel een datum waarop hij zich bij de gevangenis moet aanmelden, moet nog vastgelegd worden.

De Oekraïense geldmachine

De Republikeinse Congresleden hebben hoog ingezet op Biden jr. (54). Zij hopen aan te tonen dat Hunter zakendeals kon sluiten dankzij de presidentiële invloed van zijn vader, die vervolgens mee profiteerde van die deals. Toen vader Joe nog vicepresident was onder Obama, was Hunter voornamelijk actief in Azië en Oost-Europa. Tijdens het onderzoek wordt vooral ingezoomd op de Oekraïense gasmaatschappij Burisma, waar Hunter ruim 40.000 euro per maand werd betaald voor een zitje in de raad van bestuur. Volgens de Republikeinen voorkwam de – op dat moment –vicepresident dat er in Oekraïne een corruptieonderzoek kwam tegen Burisma, wat de twee Bidens elk 4,8 miljoen euro als bedankje zou hebben opgebracht. Bewijs daarvoor ontbreekt voorlopig. Wel wordt er niet aan getwijfeld dat Hunter bij het netwerken wel vaker op zijn familienaam wees. Op vijf jaar tijd had zijn firma zowat 10 miljoen euro verdiend in China en Oekraïne, zo meldde Amerikaanse media dit voorjaar. Dat bedrag joeg hij er in een recordtempo door. Zijn maandelijkse rekeningen liepen op tot 180.000 euro aan dure hotels, sportwagens, luxe en drugs die als een rode draad door zijn leven liepen. Als therapie was hij beginnen te schilderen, zo bekende hij. Zelfs dat positieve verhaal kwam als een boemerang terug toen bleek dat hij zijn eerder middelmatige kunstwerken kon verkopen aan 480.000 euro per stuk. Omdat ze ondertekend waren met de naam Biden.

Celstraf niet uitgesloten

De hoorzitting komt er na een woelige week voor Hunter. Het risico dat ook hij achter de tralies belandt, is weer toegenomen. Sinds 2018 loopt er een federaal onderzoek wegens belastingontduiking en het kopen van een wapen terwijl hij verslaafd was aan drugs. Eind vorige week veegde een rechter een minnelijke schikking van tafel in ruil voor een verklaring van schuld. Biden Jr. pleit nu onschuldig en zal de zoeklichten nog lange tijd op zich hebben staan. Niets lijkt president Biden bespaard te blijven als het om Hunter gaat. Soms is dat ook zijn eigen schuld. Vrijdag gaf hij nog toe een zevende kleinkind te hebben, Navy, dochter van stripteaseuse Luden Roberts en Hunter. Al in 2019 bewees een DNA-test dat het meisje het liefdeskind van Hunter was, pas een jaar later begon vaderlief onderhoudsgeld te betalen. De president kreeg bakken kritiek dat hij het kleinkind jarenlang doodzweeg, volgens zijn tegenstanders uit electoraal belang om zijn imago van familieman niet te schaden.