Yentl (22) apetrots op prestaties met wielerploeg van Bas Tietema: “Dit had ik als klein manneke nooit durven dromen”

Yentl Vandevelde (22) uit Eke haalde begin juni zijn eerste profzege binnen in de ZLM Tour. Hij fietst bij wielerploeg Tour de Tietema, een ploeg die ontstond uit een Youtube-kanaal, maar goed op weg is om zich op de kaart te zetten in het profwielrennen.

“Toen ik als klein manneke naar de koers keek, had ik niet gedacht dat ik vijf jaar later zelf tussen die mannen zou fietsen”, vertelt Yentl Vandevelde uit Eke. Yentl is momenteel 22 jaar en fietst bij Tour de Tietema, een wielerploeg die groeide uit het Youtube-kanaal van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel.

168.000 mensen volgen dat kanaal op de voet. Wie het een beetje kent, weet dat ze ludieke video’s maken met challenges die gerelateerd zijn aan de koers. Video’s zoals Stelvio op na 80 dagen training en Kan je de Mont Ventoux oprijden met een stadsfiets? worden online gesmaakt.

ProContinetaal

Maar Bas Tietema wou een stap verder gaan. “Hij besloot om een eigen professionele wielerploeg op te richten”, vertelt Yentl. Dat is Bas ook gelukt. Tour de Tietema-Unibet is nu een Continentale wielerploeg, maar wordt vanaf 2024 een ProContinentale ploeg, en zo ook het 3e internationale team in Nederland. “En hopelijk kan ik met de ploeg mee verder”, zegt Yentl.

LEES OOK. TDT-Unibet wordt volgend jaar ProTeam: “Onze droom is om de grootste koersen ter wereld te rijden”

Yentl fietst zelf sinds zijn vijftiende. Koersen zit in de familie, ook zijn papa heeft altijd gefietst. Nadat hij een goed seizoen als belofte had gereden, kreeg hij op Instagram een berichtje van Bas Tietema met de vraag om bij de ploeg te komen. “Ik ben daar meteen opgesprongen”, vertelt Yentl. “Nu fiets ik in een fijne ploeg met twaalf enthousiaste renners.” (lees verder onder de foto)

Yentl won een etappe in de ZLM Tour. — © Photonews

Yentl droomde er lang van om een zege in de wacht te slepen in het profkoers. Begin juni werd die droom werkelijkheid. Hij won een etappe in de ZLM Tour, een grote Nederlandse etappekoers voor profwielrenners door provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. “Dat was meteen mijn allereerste profzege”, zegt Yentl.

“Ik kan niet goed beschrijven hoe die overwinning voelde. Ik dacht een paar keer: gebeurt dit echt?”, zegt hij. Yentl hoopt dat die overwinning deuren zal openen. “Ik hoop volledig als profwielrenner te kunnen rijden en daar mijn hoofdberoep van te maken”, zegt hij.

Vlaamse klassiekers

Wat nu de verdere ambities zijn? “Kunnen meefietsen in de Vlaamse klassiekers”, vertelt Yentl enthousiast. “Ik oefen veel op plaatsen waar de klassiekers passeren. Het zou super zijn om zelf mee te rijden.”

De ploeg heeft trouwens nog een grote ambitie voor 2025. Dan wil Tour de Tietema-Unibet deelnemen aan de Tour de France, en of Yentl dat ziet zitten? “Dat zou super zot zijn, maar dan ga ik wel nog een tandje moeten bijsteken en extra professionele begeleiding krijgen (lacht)”, zegt hij. “Maar goed, ik kan al eens dromen, hé”