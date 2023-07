Korpschef preventief geschorst tijdens onderzoek parket

Korpschef Stephan Gilis van politiezone Getevallei is preventief geschorst door het politiecollege. De aanleiding is een opsporingsonderzoek van het Leuvense parket bij de lokale politie van Tienen, Hoegaarden, Landen, Linter en Zoutleeuw. “Maar dat zegt niets over de schuld of onschuld van de korpschef”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “We wachten het onderzoek af.”

Stephan Gilis van politiezone Getevallei (Tienen, Hoegaarden, Landen, Linter en Zoutleeuw) is preventief geschorst door een onderzoek van het Leuvense parket. “Het klopt dat we recent een opsporingsonderzoek zijn gestart”, zegt persmagistraat Helene Tops. “We hebben dat zo doorgegeven aan het politiecollege, dat de korpschef preventief heeft geschorst.”

De burgemeester van Tienen nuanceert. “Die schorsing zegt niets over de schuld of onschuld van de korpschef”, zegt Partyka. “We wachten het onderzoek af. Over de inhoud zijn we niet op de hoogte.” Ook het parket kan nog niets kwijt over de inhoud. “Om de privacy van de betrokkenen te respecteren, communiceren we daarover pas na afloop van het onderzoek. Dat voeren we in samenwerking met Comité P.”

De korpschef wenst momenteel geen commentaar te geven. Later meer.