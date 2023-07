Tennismama Yanina Wickmayer duikt opnieuw top honderd binnen: “En het hoeft hier niet te stoppen”

Onze landgenote staat nu op de 93e plaats op de wereldranking. Een twaalfde plaats, in het voorjaar van 2010, is haar hoogste notering. “Ik ben daar erg trots op”, vertelde ze maandag aan Belga. “Dat was immers een van de doelen die ik gesteld had toen ik vorig jaar terugkeerde in het circuit. Ik geniet hiervan, maar durf ook naar de toekomst kijken. Het hoeft hierbij niet te stoppen. Ik wil vooruitgang blijven boeken en nog andere doelen behalen.”

Deze week reist ze af naar de Tsjechische hoofdstad Praag, voor een duel met de Chinese Zhu Lin, het tweede reekshoofd. Ze versloeg haar vorig jaar op Wimbledon (6-4, 6-2) maar verloor in 2019 in het Amerikaanse Landisville (6-3, 6-2).

© AP

In februari vorig jaar begin Wickmayer terug te tennissen, nadat ze in april 2021 bevallen was van een dochtertje. In Warschau was het haar eerste halvefinaleplaats op een WTA-toernooi sinds september 2017. “Ik heb daar hard voor gewerkt. Eens ik op het terrein sta, wil ik altijd alles geven”, aldus Wickmayer, die begin dit jaar nog de nummer 323 van de wereld was. “Ik probeer mijn sterke punten nog te verbeteren en tegelijkertijd nieuwe zaken en variaties aan mijn spel toe te voegen. Dat lukt steeds beter en beter. Ook sta ik nu met een positievere houding op het veld, in vergelijking met vroeger. We zullen zien waar het me zal brengen.”