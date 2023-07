Opvallende afwezige in EK-selectie Red Lions: Tom Boon niet mee naar Duitsland

Tom Boon (33) is niet opgenomen in de selectie van de Red Lions voor het EK hockey van volgende maand in het Duitse Mönchengladbach. De aanvaller is de opvallendste afwezige in de groep van achttien spelers die maandag door bondscoach Michel van den Heuvel is bekendgemaakt.

Naast Boon ontbreken ook routiniers als Sébastien Dockier en Tanguy Cosyns. Youngsters William Ghislain, Nelson Onana en Arno Van Dessel zorgen voor nieuw bloed in de kern van de olympische kampioen.

De volledige selectie:

De Red Lions zijn op het EK ingedeeld in groep A en spelen op 20 augustus tegen Engeland. Een dag later treffen ze Spanje en ze sluiten de groepsfase af tegen Oostenrijk (23 augustus). De top twee van de poule stoot door naar de halve finales.

Groep B bestaat uit gastland Duitsland, titelverdediger Nederland, Frankrijk en Wales. De winnaar van het EK plaatst zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De Red Lions zijn daar titelverdediger. Als België naast de Europese titel grijpt, volgt een nieuwe kans op olympische kwalificatie begin volgend jaar tijdens een toernooi in Lahore (Pakistan) of Valencia (Spanje).

Twee jaar geleden won Nederland voor eigen volk in Amstelveen de Europese titel door in de finale Duitsland te verslaan. België pakte er brons. Het was voor de Lions hun derde EK-medaille op rij na goud in 2019 en zilver in 2017.

Van den Heuvel: “Een zware keuze”

“We weten allemaal wat de beste Tom voor het team kan betekenen. Hij heeft unieke kwaliteiten op scorend vlak en bij corners”, legt bondscoach Michel van den Heuvel maandag uit tijdens een persmoment in Antwerpen. “Maar we zitten in een proces waarbij we ook op de langere termijn kijken, naar de Olympische Spelen en zelfs het WK in België (in 2026, red). Een aantal spelers, zeker in de voorhoede, zal er dan niet meer bij zijn en daarom brengen we nu jongeren als Nelson Onana en William Ghislain die in dezelfde zone als Tom spelen. Misschien zit hij nu ook niet in zijn beste vorm, maar uiteindelijk maken wij de keuze voor een evenwichtige balans. De geselecteerde jonge talenten hebben in de Pro League laten zien wat voor een energie ze brengen, dat ze klaar zijn om op dit platform te acteren.”

Naast Boon ontbreken in vergelijking met de selectie die begin dit jaar zilver won op het WK in India ook Sébastien Dockier en Tanguy Cosyns. “Tom Boon thuislaten was een zware keuze en hetzelfde geldt voor Dockier en Cosyns”, benadrukt de Nederlandse trainer nog. “Ook zij hebben geweldige specialismen en hebben op het WK laten zien wat ze de ploeg kunnen bijbrengen. Dit waren ongelofelijk moeilijke keuzes. Het zijn atleten die al zoveel aan het Belgische hockey hebben gegeven.”

Tegelijk benadrukt Van den Heuvel dat voor de niet-geselecteerden de deur voor Parijs nog niet gesloten is. “Uit deze groep van achttien komen niet noodzakelijk de zestien voor de Olympische Spelen.”