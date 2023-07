Globale strijd tegen tabak maakt vooruitgang, zegt Wereldgezondheidsorganisatie

Er wonen nu 5,6 miljard personen in landen die minstens één maatregel van de WGO genomen hebben om niet-rokers te beschermen, blijkt uit het jongste rapport over de tabaksepidemie. Het agentschap bekritiseerde sommige landen niettemin omdat ze geen actie ondernemen om het tabaksgebruik te beperken en bestaande regels handhaven.

Volgens de WGO sterven er ieder jaar 8 miljoen personen door tabaksgebruik. De meesten van hen overlijden in minder ontwikkelde landen.

Tabaksrook heeft ook een grote impact op niet-rokers, zegt de WHO. De WHO schrijft 1,2 miljoen overlijdens per jaar toe aan indirect roken - onder hen 65.000 kinderen. Effectieve preventiemaatregelen zouden ervoor zorgen dat minder mensen kanker, hart- en vaatziekten of ademhalingsproblemen zouden krijgen, zegt Rüdiger Krech, WGO-directeur voor gezondheidspromotie.