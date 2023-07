Hoe shop je na de solden nog kleding aan een voordelige prijs?

Veel mensen slaan in juli tijdens de solden hun slag in kledingwinkels. De oude collecties worden afgeprijsd om plaats te maken voor het nieuwe seizoen. Heb je je kans gemist? Met deze tips kan je ook buiten de soldenperiode voordelig geprijsde kwaliteitskleding vinden.

1. Winkel tweedehands

Elke grotere stad heeft wel enkele leuke tweedehandswinkeltjes waar je vintage en merkkleding in goede staat voor een zacht prijsje kunt kopen, en ook online is het aanbod tweedehands kleding enorm. Voor wie graag op schattenjacht gaat en in een unieke outfit wilt rondlopen, is dit een goede manier om te besparen op je kledingbudget.

2. Winkel online

Op webshops kan je heel het jaar door korting krijgen. Laat je echter niet verleiden tot het kopen van kleding met korting die je nadien wellicht toch weinig gaat dragen, want zo wordt het alsnog een dure aankoop. Beter ga je op zoek naar tijdloze items als jeans, overhemden in stijlvolle Italiaanse snit en goede basics van degelijke kwaliteit. Daar heb je jarenlang plezier van, en je kunt het combineren met al de rest in je kleerkast.

3. Zoek kortingscodes en stockverkopen

Online kan je allerlei kortingscodes vinden, maar het loont ook zeker de moeite om tijdschriften en plaatselijke kranten te doorbladeren. Bij outlet stockverkopen kan je vaak merkkleding aan een voordelige prijs kopen. Er bestaan zelfs heuse outlet dorpen, zoals Maasmechelen Village en Designer Outlet Roermond en Roosendaal.

4. Wacht tot de volgende solden

Heb je een grote aankoop in gedachten, zoals een nieuwe winterjas of een duur paar schoenen, oefen dan even geduld tot de volgende soldenperiode. Niet enkel in juli en januari, ook tijdens Black Friday, Singles Day en de Mid Season sales kan je hoge kortingen krijgen in de winkels.

5. Steek de grens over

Onze buurlanden hebben andere soldenperiodes dan wij, dus het kan de moeite lonen om even over de landsgrenzen heen te kijken. Maak er een leuk weekendje weg van in een buitenlandse stad, en ga op zoek naar de beste koopjes.

