Jan (75) wandelt al 20 jaar elke zondag door Bokrijk en Kiewit

Elke zondagmorgen om 9.30 uur staan ze op de parking van de kinderboerderij in Kiewit te trappelen van ongeduld. Ze, dat zijn een 30-tal wandelaars en nordic walkers die onder leiding van Jan Pierco (75) de mooie natuur in Kiewit en Bokrijk verkennen. Jan is al 20 jaar de leider van de groep en die verjaardag hebben zijn medewandelaars uitgebreid gevierd met lofzangen op hun leider en een etentje.

“Het is begonnen toen mijn vrouw en ik na mijn pensioen begonnen met wandelen en nordic walken”, vertelt Jan. “Onderweg kwamen we dan wel al eens iemand tegen die dan samen met ons verder stapte. Zo is onze groep stilaan gegroeid naar een 30-tal mensen. Daar zitten heel wat mensen bij van de Diabetes Liga, die me hebben leren kennen toen ik daar een cursus nordic walking heb gegeven. Onze groep heeft geen naam, geen reglement, geen verplichtingen en iedereen is welkom. Er is maar één wet: mij volgen! We wandelen 52 zondagen per jaar, weer of geen weer, over een afstand van 5 tot 11 kilometer. We hebben dus ondertussen al meer dan 1.000 wandelingen op onze teller staan.” (raru)