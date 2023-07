Dan toch: Tadej Pogacar trekt met Slovenië naar het WK in Glasgow en rijdt zowel de weg- als tijdrit

Tijdens de Tour liet hij nog niet in z’n kaarten kijken en was het nog onduidelijk of Tadej Pogacar naar het WK in Glasgow zou trekken, nu is het duidelijk. De Sloveen doet dus weldegelijk mee aan het WK. Hij rijdt meteen ook de dubbel: zowel de weg- als tijdrit.

Pogacar liet op het einde van de Tour nog in het midden wat hij zou doen, maar nu trekt hij dus wel naar het WK in Glasgow. Twee weken na de mokerslag die hij in de Tour te verwerken kreeg, is de Sloveen klaar voor een nieuwe opdracht.

Dat na een korte rustperiodes, want door vermoeidheid lastte hij z’n voorziene Natourcriteriums af. Nu neemt de Sloveense bondscoach hem op in de selectie voor Glasgow, Pogacar is er dus duidelijk klaar voor.

Naast de wegrit zal Pogacar ook zijn kunnen tonen op de tijdritfiets. Opvallend: Primoz Roglic en Matej Mohoric zijn er dan weer niet bij.