— © Luc Cassiman

Lekker even naar zee in de vakantie: pootjebaden, een paar baantjes trekken met de go-kart, maar ook kunst kijken. De prachtige Villa Les Zéphyrs in Middelkerke wordt tot ver na de zomer Limburgs grondgebied met de expo ‘La Isla Bonita’.