Met deze populaire Tiktok-hack krijg je meer was aan het wasrek

Volle reiskoffers uitladen? Dat is gelijk aan bergen vuile was moeten verwerken. Zo veel dat je wasrek het misschien niet allemaal kan dragen. Vrees echter niet: een druk bekeken hack op Tiktok biedt dé oplossing. Door je was gewoon anders op te hangen, kun je veel meer kleren in één keer laten drogen.

Het eenvoudige trucje is er zonder twijfel een in de categorie do try at home: gebruik de horizontale stangen van het droogrek niet in de lengte om je kledij op te hangen, maar werk in de breedte. Neem de uiteinden van een kledingstuk en knijp deze vast aan de uiteinden van twee parallelle stangen. Werk op die manier naar het midden toe en verder, tot je helemaal aan de overkant belandt.

Op die manier ben je niet gebonden aan het aantal beschikbare ‘draadjes’ van het droogrek, maar kan je — afhankelijk van de dikte van je kledij — tientallen stuks naast elkaar hangen. Let wel: hang versgewassen kleding niet te dicht om te voorkomen dat het droogproces tergend traag verloopt. Bekijk hieronder de instructies met verduidelijkend beeld erbij.