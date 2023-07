Nederlandse BNXT-topclub Donar Groningen vraagt faillissement aan, maar hoopt op doorstart “via alternatieve route”

Slecht nieuws voor de BNXT League: Donar Groningen heeft het faillissement aangevraagd. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie in het Nederlandse Groningen. De club hoopt alsnog op een doorstart en bekijkt of er mogelijkheden zijn op topbasketbal in Groningen in het aankomende seizoen. Maar de taskforce, die de afgelopen zes weken de redding van de club moest bewerkstelligen, geeft meteen toe dat die kans klein is.