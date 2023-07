Pieter Serry blijft Soudal Quick-Step trouw: helper van Evenepoel tekent voor twee jaar bij

Serry is al jaren een vaste pion binnen de ploeg van Patrick Lefevere. De knecht rijdt al sinds 2013 voor Soudal Quick-Step. Hij reed al vijftien grote rondes voor de ploeg en hielp Remco Evenepoel vorig jaar mee aan de eindzege in de Ronde van Spanje.

“Ik ben heel blij dat ik de komende twee jaar bij de ploeg blijf, tot eind 2025”, aldus Serry in een eerste reactie op de ploegwebsite. “Ik ben erg trots om deel uit te maken van deze geweldige ploeg. Ik heb veel mooie herinneringen aan al die jaren, waaronder Remco’s overwinning in de Vuelta, vorig seizoen. Ik hoop dat ik hem in de komende twee jaar kan helpen om nog een grote ronde te winnen”, aldus Serry, die afgelopen weekend in de Clasica San Sebastian aan z’n tweede seizoenshelft begon.

“Pieter is een geweldig lid van deze ploeg. Hij is er altijd, rijdt met hart en ziel voor de ploeg en tegelijkertijd is hij een geweldig persoon en ook dat betekent veel in een wielerploeg”, aldus ploegbaas Patrick Lefevere op de website van de ploeg. “We waren het meteen eens over een nieuw contract en het maakt ons blij dat hij zijn solide carrière bij ons zal voortzetten, want hij is zo’n belangrijk onderdeel van onze groep”, voegde Soudal Quick-Step CEO Patrick Lefevere toe.