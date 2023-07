Zorgwekkende cijfers: sinds kort is longkanker tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen

In totaal registreerde de Stichting Kankerregister in 2021 9.192 nieuwe diagnoses voor longkanker, waarvan 3.517 bij vrouwen. Daarmee stijgt longkanker van de op twee na naar de op een na meest voorkomende kanker bij vrouwen, na borstkanker en voor dikkedarmkanker. Bij de mannelijke bevolking was longkanker al de tweede meest frequente kanker, na prostaatkanker. Daar is geen verandering in gekomen.

De nieuwe cijfers zijn zorgwekkend, want longkanker blijft moeilijk te behandelen en heeft een slechte prognose. De gemiddelde overlevingskans vijf jaar na de diagnose is 22,8 procent voor mannen en 31,4 procent voor vrouwen. In 2021 eiste de ziekte bijna 6.000 levens.

Volgens de Stichting tegen Kanker houdt het stijgend aantal diagnoses bij vrouwen rechtstreeks verband met meer vrouwelijke rokers. Een trend die al enkele jaren gaande is, zegt de Stichting. Roken is verantwoordelijk voor 90 procent van de longkankers. De organisatie roept dan ook op om in te blijven zetten op preventie en rookstophulp.