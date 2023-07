Opnieuw mannen aangevallen door beer op bergpad in Noord-Italië

De twee jagers schrokken een slapende vrouwtjesbeer en haar twee welpen wakker toen ze stapten op een pad in de provincie Trentino, in de buurt van de gemeente Roncone, ten noordwesten het Gardameer. De volwassen beer achtervolgde de twee mannen, die beslisten om zich op te splitsen toen de beer hen achtervolgde. Een van hen probeerde in een boom te klimmen, maar viel naar beneden, omdat de beer hem met zijn klauw raakte. De beer liet hem gaan en liep weg.

Er woedt sinds april een hevige discussie in de regio over de beer, nadat eerder al een jogger aangevallen en gedood was in de regio.

Het lokale bosdepartement opende een onderzoek naar de recentste ontmoeting. Daarbij werden DNA-stalen genomen om het dier te identificeren en na te gaan of het eerder gecatalogeerd werd als “problematisch”. Verdere stappen, ook eventueel de beer doden, kunnen na het onderzoek overwogen worden.