Als papa Dries traint, past de vicevoorzitter op zijn zoontje: Ciro Mertens steelt de show bij Galatasaray

Afgelopen weekend vond de ‘Stars Night’ plaats bij Galatasaray. Dat was een open training in het Rams Park Stadyumu, waar de Turkse club van Dries Mertens haar wedstrijden afwerkt. Maar het was niet Dries of één van z’n medespelers die de grote ster werd, wel zoontje Ciro. Het kindje dook verschillende keren het veld op en speelde zelfs met de bal. Zelfs de vicevoorzitter van Galatasaray had kleine Ciro plots in z’n armen.