Weg met hotpants, supersterren brengen bermuda’s en driekwartbroeken terug

Links: Hailey Bieber in bermuda. Rechts: Gigi Hadid in haar driekwartbroek — © Getty Images

Het valt te betwijfelen of stylist Jani Kazaltzis het graag zal horen, maar de driekwartbroek is weer helemaal hot. Supersterren, onder wie Gigi Hadid, werden al met een aansluitende capri gesignaleerd. Ook bermuda’s doen het weer goed. In supersterrenland zijn ze deze zomer zelfs populairder dan hotpants.

Als het aan modellen en hun vriendinnen ligt, is de glorietijd van hotpants verleden tijd. Deze zomer gaan ze niet met de billen bloot. Integendeel: hun shorts komen tot net boven of onder de knieën. Enter zedige bermuda’s en driekwartbroeken (ook bekend als capri’s). Topmodel Hailey Bieber lijkt verantwoordelijk voor deze opvallende comeback. Zij werd eind juni tijdens een uitje in een korte witte top en heel wijde witte, knielange short met riem gezien.

Model Gigi Hadid geeft tegenwoordig ook de voorkeur aan lang. Ze ging begin juli naar een verjaardagsfeestje van een vriend in een aansluitende denim capri van Jacquemus. De rest van haar look hield ze — net als Bieber — heel sober met een zwarte top, riem en ballerina’s. Iris Law, dochter van acteur Jude Law, toont op Instagram nog een andere variatie op de langere shorttrend. Zij koos onlangs voor een pofbroek tot net boven de knie van ontwerpster Stacey Nishimoto. (Lees verder onder de foto’s)

Dat een lange jeansshort, kortweg jort genoemd, ook een optie is voor zwangere vrouwen bewees Kourtney Kardashian. Ze ging met haar kinderen naar de Barbie-film kijken in een roze outfit. Om haar bolle buik alle ruimte te geven, liet ze de knoop van haar bermuda met cargozakken openstaan.

Wie we zeker nooit in een driekwartbroek zullen treffen is Jani Kazaltzis. Hij heeft een bloedhekel aan het kledingstuk, zo maakte hij in het verleden meermaals duidelijk. In het Nieuwsblad duidde hij die afkeer. “Elke keer als het zomer wordt, lijkt het alsof die broeken als zombies uit de grond komen gekropen. Afschuwelijk. Die zijn zo onflatteus. Vooral als vrouwen ze dragen, met van die witte beentjes die eronderuit steken. Witte driekwartbroeken in parachutestof? Dan krijg ik het helemaal. Echt, je leven stopt niet als je geen driekwartbroek meer draagt. De dag waarop iemand daar goed mee staat, hang ik die foto op mijn kamer.”

Omdat topmodellen toch voorzichtig een terugkeer aankondigen en de kledingrekken in winkels er vol mee hangen, durven we ons toch aan een selectie ‘acceptabele’ exemplaren te wagen in onderstaande shopping:

