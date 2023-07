Red Bull en Max Verstappen breken in Spa tweede trofee in acht dagen

Een bandentechnieker mocht in Spa de constructeursbeker ophalen. Even later was hij stuk. — © Red Bull

Geloof het of niet, maar ook in Francorchamps is een overwinningstrofee van Red Bull stuk gegaan. Dit keer sneuvelde de beker bij de viering van het team.

Vorige week in Boedapest brak Lando Norris de porseleinen vaas die Max Verstappen had ontvangen voor zijn zege op de Hungaroring. Zondag in Francorchamps gebeurde iets gelijkaardigs. Dit keer was het de metalen beker die Red Bull had ontvangen als winnende constructeur. Het incident deed zich voor tijdens de traditionele viering met het hele team, een tijd na de podiumceremonie. Op de beelden is te zien hoe de trofee wordt omver gelopen en in verschillende stukken breekt.

De drie bekers van Red Bull in Spa: eerste en tweede bij de rijders en eerste bij de constructeurs. — © Red Bull