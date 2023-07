In deze winkel kan je nu al kerstversiering kopen

Ho, ho, ho! Terwijl u misschien nog hoopt op enkele warme zomerdagen en een Indian summer in het najaar, ligt bij TEDi in Tongeren al de eerste kerstversiering in de winkelrekken. “Klanten kopen het ook al”, zegt Koen Kerremans, regiomanager van TEDi België.

De huidige weersvoorspellingen doen het misschien vergeten, maar we bevinden ons wel degelijk in het midden van de zomer. Toch vertoeven ze bij de Tongerse TEDi, de Duitse concurrent van Action, in gedachten al in meer winterse sferen. Sinds een tiental dagen liggen daar immers de eerste kerstspullen in de rekken. “Die collectie wordt in alle winkels in Europa uitgerold, dus ook bij ons”, zo klinkt de eenvoudige verklaring van Koen Kerremans, regiomanager van TEDi België.

De keuzemogelijkheden zijn al erg uitgebreid. — © Sven Dillen

Kerstballen in alle vormen en kleuren, rendierfiguren, kerstmutsen, cadeauverpakkingen … De keuzemogelijkheden zijn al erg uitgebreid. “We hebben eigenlijk alles al. En de klanten kopen het ook al effectief.” Al zal het assortiment tegen december wel nog verder uitgebreid worden. “Nu hebben we één rayon kerstversiering, tegen dan zullen dat er drie of vier worden.” En wat dan met Halloween? “Dat assortiment hebben we al een tijdje in de winkel liggen.”

© Sven Dillen

© Sven Dillen