Jonge ijshockeyers van Haskey halen snelheden tot 45 km/u op kamp in Tsjechië

“Sinds twee jaar hebben we een samenwerking opgezet met ijshockeytrainers uit het Tsjechische Pilzen”, zegt voorzitter Jana. “Voor ons eerste ijshockeykamp zijn we nu met een 30-tal kinderen naar die stad afgereisd. Onze spelertjes hebben erg veel opgestoken tijdens deze stage. Zo hebben ze geleerd om snelheden tot 45 km/uur te halen, tot nu toe was dat 30 km/uur. In de schiethal konden ze dan weer de juiste techniek aanleren om te passen en te schieten.”

Maar het kamp was ook hard werken. “Elke morgen moesten de spelertjes opstaan om 6.30 uur”, zegt Jana. “Na het ontbijt gingen ze de hele dag de schaatsbaan op, tot 16 uur. ’s Avonds was er dan tijd voor andere activiteiten zoals zwemmen, een filmavond, een spelletjesavond, een quiz over ijshockey en een bezoek aan het eerste team van Pilzen. We hebben ook gemixte wedstrijden gespeeld met spelers van Tsjechische teams. Het topmoment was toen onze spelertjes op de foto mochten met de ster uit het Tsjechische ijshockeyteam Marcel Marcel, die binnenkort gaat spelen voor de Chicago Blackhawks.” (raru)