Russell Crowe op bezoek in ons land: “Waar ben ik?”

Russell Crowe (59) is al een tijdje op rondtocht in Europa. Geregeld deelt hij via sociale media filmpjes en foto’s, met maar een vraag: “Waar ben ik?” In zijn laatste filmpje draait de ‘Gladiator’-acteur duidelijk rond in… Brussel.

Hij heeft er intussen een sport van gemaakt. Tijdens zijn doortocht in Europa maakt de Nieuw-Zeelandse acteur telkens weer een foto of een filmpje, waarna hij zijn volgers laat raden waar hij staat. Zondag draaide hij in een filmpje een toertje vanop wat duidelijk de Grote Markt van Brussel was. Wat hem opvalt aan onze hoofdstad, behalve mogelijk de regen en indrukwekkende architectuur? “Overal waar je kijkt, zie je rode en groene strepen. I like that”, zegt hij met een glimlach. Waarna hij lonkt naar een kopje thee.

(Lees verder onder de foto)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder deze week leek hij ook al op bezoek te zijn in Eigenbrakel, waar het domein van de Slag bij Waterloo zich bevindt. Die plek werd door een oplettende Twitteraar herkend. Al blijft Russell Crowe altijd geheimzinnig over zijn reisplannen. Hij zal nooit zeggen of een antwoord juist of fout is.