Lummen

Gerben Kerremans (25) uit Kasterlee, militaire bewakingsagent met hond bij Seris in Burcht

Magali Peels (23) uit Turnhout, orthopedagoge in Huize Sint-Vincentius in Diest

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? "Tijdens de fuif 'Laatste 100 dagen' op 10 maart 2017 in Turnhout matchte een gezamenlijke vriend ons. Al snel merkten we dat we gemeenschappelijke interesses hadden", vertelt Magali.

