Bocholt VV bundelt 100 jaar voetbalverhalen in boek

Er wordt al 100 jaar gevoetbald bij Bocholt VV en dat moet uiteraard gevierd worden. Naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan dook de club in haar geschiedenis. Alle grote momenten werden gebundeld in een boek.

Op 1 augustus 1923 werd Bocholt VV gesticht. Haar roemrijke geschiedenis bundelde de club nu in het boek Het verhaal van de oudste voetbalclub van Limburg. “Met dank aan de Bocholtse heemkring en auteurs Adelin Bilsen en Chris Kwanten”, zegt voorzitter Fons Martens. “Hun onderzoek, een titanenwerk, brengt alle grote en belangrijke momenten van onze club onder de aandacht.”

Ook loopt er een tentoonstelling over de 100-jarige club. Die spitst zich toe op alle sleutelmomenten uit de voorbije eeuw. “Het leidmotief van K. Bocholt VV is: speel altijd onverschrokken, maar nooit brutaal. Kortom, bij deze club is het elftal belangrijk”, zo opende burgemeester Stijn Van Baelen de tentoonstelling.

Tijdens het weekend van 12 augustus viert Bocholt VV haar eeuw- en verjaardagsfeest met alle leden in de Axor Arena op de Damburgsite in Bocholt. (rdr)