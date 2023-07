Maaseik

Gijs Paulussen (28) uit As, zelfstandige bij COPA Construct in Genk

Bo Kessels (28) uit As, maatschappelijk werker bij het OCMW van As

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We waren al samen in het Lyceum in Genk. Jaren later ontving ik een vriendschapsverzoek op Facebook, we ontmoetten elkaar en de vonk sloeg onmiddellijk over. In 2022 bouwden we ons huis in Dorne”, zegt Bo. (roma)

