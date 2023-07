Code geel voor regen in Wallonië, Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant

In de loop van de namiddag bereikt een actieve neerslagzone ons land vanuit het westen en het zuidwesten, en verlaat dinsdagochtend onze streken weer via het oosten en het zuidoosten, meldt het KMI. Over de zuidoostelijke landshelft verwachten we tijdens deze periode in vele streken tussen 20 en 35 liter per vierkante meter neerslag of lokaal meer. Over het noordwestelijke deel van België wordt er iets minder neerslag voorspeld met eerder hoeveelheden tussen 10 en 20 liter per vierkante meter.

De waarschuwing geldt vanaf maandagnamiddag rond 13 of 14 uur tot dinsdagochtend.