WK VROUWENVOETBAL. Japan vlotjes als groepswinnaar naar tweede ronde

Japan heeft maandag op de slotspeeldag in groep C op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland met 4-0 gewonnen van Spanje.

In Wellington nam Hinata Miyazawa twee treffers en een assist voor Riko Ueki voor haar rekening. De vierde treffer kwam op naam van Mika Tanaka.

Japan kan zo een perfect rapport voorleggen na de groepsfase en mag met een negen op negen naar de achtste finales, waar Noorwegen zaterdag wacht. Spanje mag met zes punten en een tweede plaats ook door naar de tweede ronde en zich opmaken voor een duel met Zwitserland. Beide landen waren voor de start van deze laatste speeldag al zeker van de kwalificatie.

Dat betekent dat Zambia en Costa Rica uitgeschakeld. In een onderlinge confrontatie op de slotspeeldag haalde Zambia het met 3-1. Voor Zambia was dit de eerste zege ooit op een vrouwen-WK. De 2-0 van Barbra Banda was dan weer de duizendste treffer ooit op een WK voor vrouwen.

Zambia neemt afscheid met zege

Zambia neemt als nummer 3 van poule C afscheid van het WK. In een partij die er niet meer omdeed wonnen de Afrikaanse vrouwen met 1-3 van Costa Rica. Lushomo Mweemba maakte het eerste doelpunt ooit van Zambia op het WK. De 2-0 van Barbra Banda was dan weer het duizendste doelpunt ooit op een WK voor vrouwen.

Melissa Herrera maakte de aansluitingstreffer voor Costa Rica, maar in blessuretijd maakte Racheal Kundananji het derde en laatste doelpunt van Zambia. Beide ploegen zijn wel uitgeschakeld.