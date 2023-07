Opwarmen voor Pukkelpop? Dat kan dit weekend met SONS, ADF Samski, ILA en meer op PKP DWNTWN

Op drie locaties in de binnenstad zijn op zaterdag 5 augustus gratis live pop-, hiphop- en dance concerten te beleven: het Groenplein, Quartier Bleu en het Van Veldekeplein.

ILA, SONS, Prinsezy en ADF Samski openen op zaterdagnamiddag vanuit Quartier Bleu. Gevolgd door optredens van opkomend talent ISE en Sam De Nef aan het Van Veldekeplein. Op het Groenplein maken DJ’s Michael Midnight, Kwijt Trek System en Faisal het feestje compleet.

“Een programma waarbij alle Pukkelpop-ingrediënten aanwezig zijn”, geeft festivalwoordvoerder Frederik Luyten mee. “Zaterdagavond gaat het feest nog de nacht in met dj-sets van Ken Ishii in Café Café en yAAri b2b Casper Cox in De Serre.”

“De concerten vinden doorlopend plaats tussen 15.00u en middernacht”, geeft burgemeester Steven Vandeput (N-VA). mee. “Ook dit jaar willen we met PKP DWNTWN de Hasselaren en bezoekers opwarmen voor Pukkelpop.”

Street style

De ankerplek op zondag wordt het Kolonel Dusartplein dat volledig in teken van streetstyle met 3x3 basketwedstrijden, skatejams en boulder door Monk. SAGA (Street Art Graphic Art) en David Bruce staan er in voor live street art paintings. Het hele streetart-verhaal verhuist tijdens Pukkelpop opnieuw naar het festivalterrein. Ook kan je er leren rolschaatsen, zeefdrukken of buttons maken met oude Pukkelpop-posters. Op het Dusartplein pompen dj’s Manz, Maya, Prinsezy en Raylune er op zondag de sfeer in.

Uitzonderlijk gaat ook de Bibliotheek Hasselt Limburg, naast zaterdag ook op zondag open zijn, met twee expo’s over Pukkelpop. PKP Lined Up is een throwback naar 35 jaar Limburgse festivalcultuur en in de pop up expo STARDUST neemt fotograaf David Vannucci je mee achter de schermen, onder en achter de main stage van Pukkelpop 2022. Gratis te bezoeken op zaterdag 5 augustus 10-18 uur en extra geopend op zondag 6 augustus van 14-20 uur.