Club Brugge slaat toe op transfermarkt: blauw-zwart rond met Philip Zinckernagel (ex-Standard)

Met de komst van Zinckernagel wil Club de concurrentie voorin aanwakkeren. Hij kan op alle offensieve posities achter de spits uit de voeten. Zinckernagel biedt ook wat extra ervaring. Als er niemand meer vertrekt, lijkt het aanvallende huiswerk van FCB af.

Ronny Deila kent Zinckernagel. Vorig seizoen werkten de twee samen bij Standard. Zinckernagel was op Sclessin een smaakmaker. Bij Olympiakos had hij geen toekomst meer. Een goede versterking in de aanval van blauw-zwart, maar nu is ook op defensief vlak nog versterking broodnodig.