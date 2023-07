Ed Sheeran verrast fans terwijl hij hotdogs serveert voor een uitverkocht concert

Het is alsof ze het hebben afgesproken, want net zoals prins William verraste Ed Sheeran zijn fans met een unieke verschijning in een foodtruck. De 32-jarige Britse zanger serveerde zaterdag hotdogs in het kraampje van The Wiener Circle, net voor de deur van zijn uitverkocht concert in Chicago. Fans konden hun verstomming dan ook niet verbergen toen ze door hun favoriete zanger werden bediend. “Onze nieuwe werknemer genaamd Ed heeft nog veel te leren. Hij is nog te vriendelijk”, staat er op de Instagrampagina van het bedrijf te lezen.