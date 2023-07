Lommelse hartpatiënten vieren 35-jarig bestaan

Frans de Proost is al 21 jaar voorzitter van de Lommelse Hartpatiënten. Hij wordt ondersteund door de rest van het bestuur en de leden. Afscheidnemend bestuurslid Alice Pennemans werd voor haar verdiensten in de bloemetjes gezet. “Onze belangrijkste doelstelling is het sociaal contact behouden”, vertelt Frans. “Daarom doen we ook heel wat activiteiten voor onze 186 leden. We maken verschillende aangepaste daguitstappen. De laatste tien jaar deden we ook een vijfdaagse reis naar de Moezel. We houden jaarlijks vier infonamiddagen. Wandelen, fietsen en zwemmen kan je hier wekelijks komen doen. Zwemmen doen we in het zwembad van Lommel. Elke week kan je een fietstocht meedoen van ongeveer 50 km. De wandelclub is beperkt, maar komt wel wekelijks samen om het sociaal contact te behouden. We drinken wat en er worden veel verhalen verteld aan elkaar. Om de 3 maanden verschijnt het ledenboekje Hartcontact met veel info.”