Jason Claesen uit Beverst pakt derde plaats in Geel-Millegem

Jason, die bij wielerclub Sport en Moedig Genk aangesloten is, heeft dit weekend de driedaagse van Antwerpen gereden bij de aspiranten U13. Vrijdag was een tijdrit in Balen van 5 km, daarbij werd hij 22ste van de 34 deelnemers. De tweede dag was een wedstrijd in Geel-Oosterlo, daar eindigde Jason op de 13de plaats met jammer genoeg schakelproblemen. Zondag vond de laatste rit in rij plaats in Mol-Millegem. Daar kon Jason een mooie derde plek bemachtigen. Zo eindigde hij na drie dagen op een mooie 12de plaats in het algemeen klassement.