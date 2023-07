Genk

Op 10 juli 2023 werd Elisa Marie Peeters geboren, het dochtertje van Chiara Trunconi en Alexander Peeters. Met haar komst is er een viergeslacht in vrouwelijke lijn in de familie. Pronken op de foto: Boma Madeleine Marie Franssen (78), nonna Carina Wetzels (55), mama Chiara Trunconi (27) en baby Elisa.