351 deelnemers op uitgeregende fietsvierdaagse in As

Van dinsdag 25 juli tot en met vrijdag 28 juli ging de 37ste fietsvierdaagse door in As. Elke dag konden de deelnemers, waaronder zelfs fietsers uit Gent en Vossem, kiezen uit twee verschillende afgepijlde afstanden: 30 en 50 km. Dit jaar werden er autovrije/luwe routes uitgestippeld naar Houthalen, Lanaken, Wiemesmeer, Meeuwen en Kotem.

Tijdens drie vierde van de fietsdagen kregen de recreanten af te rekenen met stevige regenbuien. Daarom werd besloten om op dag drie alleen de foute van 30 km te laten fietsen. Iedereen die vier dagen fietste, kreeg een beloning. “Jammer dat de weergoden dit jaar niet van de partij waren, maar ondanks alles konden we in totaal toch nog 351 inschrijvingen noteren”, klinkt het bij de organisatie van WTC Sportief As. “Speciale dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, de sportdienst van de gemeente As en onze lokaalhouders van café Bij die van ons.”