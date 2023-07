VIDEO. Tourwinnares Demi Vollering roept jonge kinderen op om naar buiten te gaan en te sporten: “Belangrijk om te ontdekken wie ze nou eigenlijk zijn, daar heb ik zelf vroeger ook veel aan gehad”

Tourwinnares Demi Vollering mocht na haar eindzege diverse media te woord staan na haar eindzege. Veel over het sportieve, maar dit interview bij de NOS springt er toch uit. “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen, het maakt niet uit of het jongens of meisjes zijn, gewoon veel naar buiten gaan en lekker gaan sporten”, aldus Vollering. “Dat is zo belangrijk, zeker op jonge leeftijd. Als kind heeft me dat heel erg geholpen in het leven. In deze tijden waarin kinderen veel binnenzitten op hun telefoon, is het zo belangrijk dat ze gewoon naar buiten gaan en kunnen ontdekken wie ze zijn. Sport verbindt enorm en dat heb je als kind echt nodig.”