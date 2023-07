Pelt

Op 28 juli 2023 vierden Fons Vanseggelen en Rosa Vandenberk uit Pelt hun diamanten bruiloft. Exact 60 jaar geleden beloofden ze elkaar eeuwige trouw in het stadhuis van Lommel. Roza is afkomstig van Lommel, werkte bij Belfa en was huisvrouw na de geboorte van hun dochter Heidi. Fons, geboren en getogen in Overpelt, werkte bij FAL en in de staalbouw. Het koppel heeft één dochter en twee kleinkinderen. (gn)