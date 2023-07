Van Spa naar Boom: Max Verstappen en collega-coureur Lando Norris zetten na GP van België vakantie in op Tomorrowland

Net voor de zomerstop in de Formule 1 haalde Max Verstappen - hoe kan het ook anders - zondagnamiddag nog eens uit op het circuit van Spa-Francorchamps. Na een ware inhaalrace boekte de Nederlander zijn 10e zege van het seizoen. Achteraf vond hij er niets beter op dan dat te gaan vieren op De Schorre in Boom. Samen met collega-coureur Lando Norris zette hij per helikopter koers naar het dancefestival.

Op Instagram deelde Mclaren-coureur Lando Norris na afloop van de Grote Prijs van Spa-Francorchamps enkele kiekjes vanuit een helikopter. Met een brede glimlach was hij op weg om zijn vakantieweken in te zetten. De fotograaf van dienst: Max Verstappen. Niet veel later werd duidelijk waar het duo heen ging. Ze gingen hun welverdiende vakantie inzetten op Tomorrowland.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De twee ‘halve Belgen’ waren op het dancefestival in Boom uitgenodigd door niemand minder dan Martin Garrix. De wereldberoemde Nederlandse dj is een goede vriend van Verstappen, die ook zijn vriendin Kelly Piquet meenam. Lando Norris was dan weer danig onder de indruk en deelde beelden van de set op zijn Instagramverhaal. Het werd het perfecte einde van een mooi weekend voor beide heren.

© Instagram Lando Norris

© Instagram Lando Norris