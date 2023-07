Deze week start het grootste wielerevenement ooit: alles wat u moet over het ‘Super’ WK Wielrennen in Glasgow

Geen traditioneel WK wielrennen eind september, wel in het begin van augustus. Het grootste wielerfeest ooit zelfs. Want voor het eerst in de geschiedenis worden 13 WK’s gebundeld in één groot evenement. Alles wat u moet weten over Glasgow 2023.

Wat is het?

Het grootste wielerevenement ooit, met die slogan presenteert Glasgow 2023 zich. Voor het eerst in de geschiedenis komt de wereldwijde wielerfamilie bijeen op één wereldkampioenschap. Gedurende elf dagen worden dertien WK’s op dezelfde plek afgewerkt. In totaal vallen er meer dan 200 regenboogtruien te verdelen. Naast het WK wegwielrennen staan ook de WK’s piste, paracycling (weg en piste), mountainbike (cross-country, downhill en marathon), BMX (Racing, Freestyle Park en Freestyle Flatland) Gran Fondo , trials en indoor wielrennen op het programma. Het idee van het super-WK komt uit de koker van UCI-voorzitter David Lappartient en zal om de vier jaar in een preolympisch jaar worden georganiseerd.

Wanneer vindt het plaats?

Traditioneel stond het WK wegwielrennen eind september op de kalender, maar de Cycling World Championships starten op donderdag 3 augustus en lopen door tot en met zondag 13 augustus. Elke dag vinden meerdere events op verschillende locaties in Glasgow plaats. Opvallend is dat de wegrit bij de mannen (zondag 6 augustus) gehouden wordt voor de tijdrit (op vrijdag 11 augustus). Tussendoor is er de mixed relay (dinsdag 8 augustus). De vrouwen rijden hun wegrit pas op de slotdag van het Super-WK. Dat komt omdat de Tour de France Femmes eindigt op zondag 30 juli, te dicht bij het openingsweekend van het WK. Omdat het WK dit jaar uitzonderlijk in augustus plaatsvindt, kan Remco Evenepoel twee maanden minder genieten van zijn regenboogtrui. Tenzij hij hem in Glasgow gewoon opnieuw wint natuurlijk.

De kalender.

Hierboven vindt u een bondig WK-schema, onderaan kan u de volledige kalender in detail lezen. Grofweg komt het erop neer dat de eerste helft van het WK voor Belgische wielerliefhebbers vooral uitkijken is naar de actie op de wielerpiste en de wegritten bij de mannen. Nadien verschuift de aandacht naar het tijdrijden op weg, de wegrit bij de vrouwen en het mountainbike.

Vindt alles plaats in Glasgow?

Glasgow is het kloppend hart van de WK’s wielrennen. De Schotse grootstad heeft ervaring met het organiseren van grote sportevenementen. Zo was Glasgow in 2018 de gaststad van de eerste editie van de European Games. In het kader van die overkoepelende Europese Spelen stonden er begin augustus vijf jaar geleden ook héél wat wielerkampioenschappen - EK wegwielrennen, piste, mountainbike en BMX - op het programma.

De parcoursen van de wegritten elite mannen en elite vrouwen.

Het gros van de WK’s vinden plaats in Glasgow. Voor sommige nummers - onder meer de Gran Fondo en het mountainbike - wordt uitgeweken naar natuurgebieden in de buurt van Edinburgh en Dundee. De wegritten eindigen met een aantal rondjes over een technisch veeleisend stadscircuit in de straten van Glasgow. Het belangrijkste obstakel daar is Montrose Street, een helling van amper 200 meter maar wel aan gemiddeld bijna acht procent. De mannen starten in Edinburgh, de vrouwen aan Loch Lomond.

De tijdrit start en finisht in de Schotse stad Stirling. De mannen rijden een rondje van 47,8 kilometer, de vrouwen eentje van 36,2 kilometer. Vooral de laatste kilometer bergop over kasseitjes naar het kasteel van Sterling is Wout van Aert en Lotte Kopecky - die de tijdrit uiteindelijk niet zal rijden - bij de verkenning begin mei bijgebleven.

Wat mogen we van de Belgen verwachten?

Als we enkel naar de elite kijken: vooral veel medailles in het wegwielrennen. Met titelverdediger Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen telt België drie potentiële winnaars in de wegrit bij de mannen. Evenepoel en Van Aert behoren ook tot het klein kransje topfavorieten in de tijdrit. Bij de vrouwen zijn alle ogen natuurlijk gericht op Lotte Kopecky, die in de Tour de France Femmes bewees dat ze in bloedvorm verkeert. Vorig jaar pakte onze landgenote zilver in Australië. Kopecky begint haar WK echter op de piste, waar ze woensdag het omnium zal rijden om punten te pakken voor de olympische kwalificatie. Ze komt ook in actie op de afvalling (zondag) en de puntenkoers (dinsdag). Helaas kan Kopecky haar WK-trui niet verdedigen in de ploegkoers omwille van de dopingperikelen rond haar partner Shari Bossuyt.

In het mountainbike mikken de Belgische mannen Pierre De Froidmont en Jens Schuermans op een top vijf in Glasgow. Voor de BMX-ploeg is het forfait van de geblesseerde Elke Vanhoof een stevige aderlating.

Remco Evenepoel wil graag nog een jaar in de regenboogtrui rijden. — © Getty Images

Op het WK para-cycling mag zoals elk jaar een mooie medailleoogst verwachten worden op de piste en de weg. Daarvoor wordt vooral gekeken naar uithangborden Ewoud Vromant en Tim Celen, maar ook héél wat andere landgenoten zijn medaillerijp. Voor de para-atleten is Glasgow 2023 een zeer belangrijke stap richting de Paralympische Spelen van volgend jaar.

Bekijk de volledige Belgische selectie onderaan het artikel.

Krijgen we nu elk jaar zo’n WK?

De komende drie jaar krijgen we opnieuw een traditioneel WK wielrennen in het Zwitserse Zürich (2024), het Rwandese Kigali (2025) en het Canadese Montréal (2026). Het tweede ‘Super-WK’ is voor 2027 in de Franse regio Haute-Savoie, in de Alpen. Daar zal in maar liefst negentien disciplines om de wereldtitel gestreden worden.

VOLLEDIGE KALENDER WK GLASGOW WEGWIELRENNEN Wegrit Zaterdag 5 Augustus - Junioren Zondag 6 Augustus - Heren Elite Zaterdag 12 augustus - Heren U23 Zondag 13 augustus - Dames U23 & Elite Gemengde estafette ploegentijdrit Dinsdag 8 Augustus Individuele tijdrit Woensdag 9 augustus - Heren U23 Donderdag 10 Augustus - Dames Junior & Elite Vrijdag 11 Augustus - Heren Junior & Elite PISTE Donderdag 3 augustus - woensdag 9 augustus BMX FREESTYLE FLATLAND Dinsdag 8 Augustus - Kwalificatie Woensdag 9 augustus - 1/2 Finale Donderdag 10 augustus - Finale BMX FREESTYLE-PARK Zaterdag 5 augustus - Kwalificatie Zondag 6 augustus - 1/2 Finale Maandag 7 augustus - Finale BMX-RACEN Zondag 6 augustus - woensdag 9 augustus - Challenge Zaterdag 12 augustus - Kwalificatie Zondag 13 augustus - Finale GRAN FONDO Vrijdag 4 augustus- Wegrit Maandag 7 Augustus - Individuele tijdrit INDOOR FIETSEN Artistiek fietsen Vrijdag 11 augustus - Kwalificatie & Finale Zaterdag 12 augustus - Kwalificatie & Finale Zondag 13 Augustus - Kwalificatie & Finale Cycle-Ball Vrijdag 11 augustus - Groepsfase Zaterdag 12 augustus - Groepsfase Zondag 13 augustus - Finale MOUNTAINBIKE CROSS-COUNTRY Cross-country shorttrack Dinsdag 8 augustus - Kwalificatie ! Donderdag 10 augustus - Finale E-MTB Cross-country Woensdag 9 Augustus Cross-country teamestafette Woensdag 9 Augustus Cross-country olympisch Donderdag 10 Augustus - Junioren Vrijdag 11 augustus - U23’s Zaterdag 12 Augustus - Elite MOUNTAINBIKE CROSS-COUNTRY MARATHON zondag 6 augustus MOUNTAINBIKE DOWNHILL Donderdag 3 Augustus - Kwalificatie Vrijdag 4 augustus - Kwalificatie & Finale Zaterdag 5 augustus - Finale TRIALS Teams Woensdag 9 augustus - Finale 20 inch Donderdag 10 augustus - 1/2 Finale Vrijdag 11 augustus - 1/2 Finale Zaterdag 12 augustus - Finale 26 inch Donderdag 10 augustus - 1/2 Finale Vrijdag 11 augustus - 1/2 Finale Zaterdag 12 augustus - Finale PARA-CYCLING WEG Individuele tijdrit Woensdag 9 Augustus Donderdag 10 Augustus Wegrace Vrijdag 11 Augustus Zaterdag 12 Augustus Team Relay Zondag 13 augustus PARA-CYCLING PISTE Donderdag 3 augustus - dinsdag 8 augustus