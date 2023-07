35-jarige vader komt om nadat opblaasattractie gaat vliegen in Frans pretpark, dochtertje (3) in kritieke toestand

In het Franse waterpretpark Wonderland heeft zich zondag een vreselijk ongeval voorgedaan. Een opblaasbare constructie ging vliegen en sleurde een 35-jarige vader en zijn driejarige dochtertje 50 meter verder mee. De vader bezweek aan zijn verwondingen. Het dochtertje verkeert nog in kritieke toestand.

Het accident deed zich voor in Wonderland, een bekend pretpark op zo’n veertig kilometer van Aix-en-Provence. Hevige windstoten zorgden ervoor dat een opblaasbare attractie met een lengte en breedte van 20 meter werd opgeschept door de wind. Het gevaarte kwam 50 meter verder terecht. Een 35-jarige vader en zijn driejarige dochtertje, die zich op dat moment in de attractie bevonden, werden in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Marseille.

Alain Decanis, burgemeester van Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, de gemeente waar het pretpark zich bevindt, kondigde maandagochtend op Facebook aan dat de vader is bezweken aan zijn verwondingen. Decanis vroeg zich ook al openlijk af hoe het ongeval kon gebeuren: “Hoe kon een waterpark dat bedoeld was om kinderen geluk en vreugde te brengen, veranderen in een machine des doods die een heel gezin verwoestte?”

Een onderzoek moet die vraag beantwoorden. Wat vaststaat, is dat er op voorhand reeds gewaarschuwd was voor felle windstoten. In het Franse departement Var gold zondag alarmfase rood door bosbranden vanwege de wind. Météo France meette in het westen van het departement windsnelheden tot 55 km/uur.