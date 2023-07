Een mooi bedrag na een nog mooiere Tour, maar bijna tien keer minder dan Tadej Pogacar: dit verdiende Lotte Kopecky aan haar tweede plek in de Tour

Ze reed een Tour de France om U tegen te zeggen en dat verdient ook een (financiële) beloning. Voor haar tweede plek, ritzege, ereplaatsen, dagen in het geel en groen verdiende Lotte Kopecky deze Ronde van Frankrijk zo’n 40.000 euro aan prijzengeld. Een aardig bedrag, waarmee ze enkel ploeggenote en eindwinnares Demi Vollering voor zich moet dulden. Al is het in vergelijking met de mannen eigenlijk maar kleingeld.

Tweede in het algemeen klassement, goed voor 25.000 euro

We beginnen uiteraard met de strafste prestatie van Lotte Kopecky en ook de prestatie die het meeste geld in het laatje brengt. Aan haar historische tweede plaats in de eindnotering houdt de Belgisch kampioene 25.000 euro over. Dat is de helft van haar ploeggenote en eindwinnares Demi Vollering, die 50.000 euro op haar rekening mag bijschrijven.

Maar in vergelijking met het podium van de mannen is de buit voor Kopecky echter een kleinigheid. Bij de top drie van de Tour voor mannen is er in totaal 800.000 euro weggelegd, bij de vrouwen slechts 85.000 euro. Eindwinnaar Jonas Vingegaard mocht 500.000 euro ontvangen, tien keer meer dan z’n vrouwelijke tegenhanger Demi Vollering. Lotte Kopecky krijgt met haar 25.000 euro net niet tien keer minder dan het nummer twee bij de mannen, Tadej Pogacar.

Prijzengeld voor algemeen klassement Tour de France mannen: - 1e: 500.000 - 2e: 200.000 - 3e: 100.000 Tour de France vrouwen: - 1e: 50.000 - 2e: 25.000 - 3e: 10.000

Eindwinst in het puntenklassement, 3.000 euro erbij

Niet enkel de Tourwinnaar krijgt een geldsom voor het binnenhalen van de gele trui, ook de winnaars van de andere truien worden daar financieel voor beloond. Voor het winnen van de groene trui kreeg Lotte Kopecky 3.000 euro, dat is 22.000 euro minder dan haar mannelijke tegenhanger Jasper Philipsen.

Prijzengeld voor eindwinst andere truien Tour de France mannen: - Groene trui en bergtrui: 25.000 - Jongerentrui: 20.000 Tour de France vrouwen: - Groene trui, bergtrui en jongerentrui: 3.000

Een ritwinst en vier ereplaatsen: 10.000 euro

Niet enkel een mooie eindklassering levert geld op, ook per rit valt er financieel een zaakje te doen. Lotte Kopecky zat in ietwat elke rit in de buurt van de zege, waardoor ze in totaal zo’n 10.000 euro bij elkaar reed.

De grootste vis was haar ritzege op dag 1. Daarvoor kreeg onze landgenote naast de gele trui ook een geldsom van 4.000 euro. Verder werd Kopecky ook eens tweede (goed voor 2.000 euro) en driemaal derde (telkens 1.000 euro). In de andere twee ritten eindigde Kopecky tussen plek 4 en 20, wat ook nog eens tussen de 100 en 500 euro opleverde. Nog een bonusje: 100 euro voor een tweede en derde plek die Kopecky haalde bij tussensprints.

Alles samengeteld goed voor zo’n 10.000 euro, maar nog steeds een groot contrast met de mannen. Had Kopecky daar dezelfde dagprestaties neergezet, had haar dat bijna drie keer zoveel opgeleverd.

Prijzengeld per rit Tour de France mannen: - 1e: 11.000 - 2e: 5.500 - 3e: 2.800 Tour de France vrouwen: - 1e: 4.000 - 2e: 2.000 - 3e: 1.000

Schitteren in de leiderstrui(en), 1.400 euro erbij

Daarnaast reed Kopecky ook zes dagen in het geel, had ze zeven dagen het groen op zak en leidde ze ook één dag in het bollenklassement. Al die dagen met die leiderstruien leverden de Belgisch kampioene samen zo’n 1.400 euro op.

Prijzengeld per dag in een leiderstrui Tour de France mannen: - Dag in het geel: 500 - Dag in andere trui: 300 Tour de France vrouwen: - Dag in eender welke trui: 100

Ook het collectief telt: nog eens 1.000 euro

Niet enkel de individuele prestaties worden beloond, ook het collectieve telt mee. SD Worx domineerde deze Tour en eindigde dan ook niet verbazend eerste in het ploegenklassement. In totaal goed voor 6.000 euro, maar die buit moet wellicht gedeeld worden door de zeven rensters die deelnamen aan deze Tour.

Ook dagelijks kan men als ploeg een duit in het zakje doen. SD Worx won in zes van de acht Tourritten het ploegenklassement en haalde zo 1.200 euro binnen. Deel dat opnieuw door zeven en men komt uit op een bedrag van 171 euro. In totaal haalt Kopecky zo nog iets meer dan 1.000 euro binnen aan ploegenpremies.

Prijzengeld voor eindwinst ploegenklassement Tour de France mannen: Ploegenklassement: 50.000 Tour de France vrouwen: Ploegenklassement: 6.000

40.000 euro in totaal: meer dan Wout van Aert, maar een pak minder dan Vingegaard en co

Als we alle bedragen samen optellen houdt Lotte Kopecky aan haar historische Tour dus zo’n 40.000 euro over. Niet slecht, want zo doet ze zelfs beter dan Wout van Aert en nestelt ze zich tussen enkele grote namen bij de mannen, maar wel nog steeds een groot contrast met de klassementsmannen uit de Tour voor mannen.