Madonna laat eindelijk weer van zich horen na ziekenhuisopname: “Ik zag een nieuwe kant van mijn kinderen”

“Toen het erop aankwam, stonden mijn kinderen er voor me. Ik zag een kant van hen die ik nog nooit eerder had gezien. Dat maakte het verschil”, schrijft Madonna op Instagram onder foto’s met haar kinderen David Banda en Lourdes Leon.

“Hetzelfde gold voor de liefde en steun van mijn vrienden. Als je inzoomt op de foto die ik vasthoud (de middelste foto van de drie, red.), dan zie je een polaroid gemaakt door Andy Warhol van Keith Haring die een jas draagt met het gezicht van Michael Jackson. Een perfecte driehoek van genialiteit. Ik pinkte een traan weg toen ik dit geschenk opende, omdat ik plots besefte hoeveel geluk ik heb dat ik nog leef.”

De 64-jarige zangeres sluit haar lofbericht af met een expliciet dankwoord: “Bedankt aan al mijn engelen die me beschermden en me lieten leven zodat ik mijn werk kan afmaken.”

Madonna belandde op 24 juni op de dienst intensieve zorg in het ziekenhuis door een ernstige bacteriële infectie. Nadien raakte bekend dat ze zich al meer dan een maand niet lekker voelde. Ze is nu een maand weer thuis en is nog volop aan het herstellen.