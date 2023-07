Onverwachte ziekenhuisopname in ‘B&B zoekt lief’

Het is geen rustige week in de B&B’s. De emoties lopen hoog op in Frankrijk, wanneer het helemaal misgaat bij Hans, één van de mannen die zijn kans waagt bij Mabel.

Het is nog vroeg op de ochtend als Mabel verontrustend nieuws krijgt. Tijdens de nacht voelde Hans zich niet goed worden. Terwijl hij in zijn hotelkamer lag, kreeg hij steken in de borstkas. Er moest een ambulance gebeld worden. Die bracht Hans naar het ziekenhuis. Het voorval hakt erin bij Mabel, die sowieso al wat aan haar hoofd had. Vorige week nam ze een moeilijke beslissing door vrijgezel Marc naar huis te sturen, maar al snel kreeg ze spijt van haar keuze. Bovendien staat er net nu ook een nieuwe gast voor de deur, electricien Wim. Ze is meteen onder de indruk van Wims persoonlijkheid en uitstraling.

In Turkije worden de emoties tussen Sandra en Danny tot het uiterste gedreven. Een lief gebaar van Danny tijdens het klussen wordt niet begrepen door Sandra, wat tot een confrontatie leidt en de rebel in Danny naar boven haalt. “Wanneer is het goed voor jou, Sandra? Flirt maar wat voort met Guy”, klinkt het bitsig. Als dat nog maar goedkomt...

B&B Zoekt Lief, VTM, maandag tot donderdag om 20.35u