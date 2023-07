Alexei Popyrin steekt tweede ATP-titel op zak

In de finale versloeg hij de Zwitserse veteraan Stan Wawrinka (ATP 72) in drie sets. Het werd 6-7 (5/7), 6-3 en 6-4 na een wedstrijd van twee uur en 36 minuten.

Voor de 23-jarige Popyrin, die Russische roots heeft, was het zondag zijn tweede ATP-finale. In 2021 opende hij zijn erelijst met winst in Singapore.

De 38-jarige Wawrinka stond voor de 32e keer in een finale. Hij blijft voorlopig steken op zestien titels. De laatste dateert al van mei 2017, toen hij voor de tweede keer voor eigen publiek in Genève mocht vieren. Zijn vorige finale was de European Open in Antwerpen eind 2019, waar hij verloor van Andy Murray.